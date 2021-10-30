بتغريدة صارمة.. السد يحبط برشلونة ويقطع "طريق تشافي"

قطع نادي السد الطريق أمام برشلونة الإسباني، الساعي إلى التعاقد مع تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للفريق القطري.

وقال السد في تغريدة على موقع "تويتر" بوقت متأخر من ليل الجمعة، إنه "تفاعلا مع ما هو متداول في الأيام السابقة، تؤكد إدارة السد أن تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي".

وأضاف النادي أن تشافي "في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري واللقب".

وبرز اسم تشافي (41 عاما) مؤخرا كأحد أقوى المرشحين لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة، الذي يمر بفترة صعبة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي الكتالوني إقالة كومان، الأربعاء، بعد الخسارة بهدف نظيف أمام رايو فايكانو، التي تركت برشلونة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، إنه يدرس أسماء محتملة أخرى إلى جانب تشافي لخلافة كومان، من دون أن يذكرها.

وقال لابورتا إن "اسم تشافي منتشر في كل الأخبار، لكن برشلونة لديه خيارات أخرى. لم أغير مطلقا ما أقوله عن تشافي. يوما ما سيصبح مدربا لبرشلونة. ما لا أعرفه هو متى".

وصعّد برشلونة مدرب الفريق الاحتياطي سيرجي بارخوان مديرا فنيا مؤقتا، وقال لابورتا إنه سيكون مسؤولا عن مباراة السبت على أرض الفريق ضد ألافيس، وربما مباراة بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل في ضيافة دينامو كييف الأوكراني.