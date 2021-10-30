معرفة سلم رواتب القوات البرية مع البدلات.. كم راتب جندي حتى رئيس رقباء بالقوات البرية الملكية السعودية

يزداد البحث من حين لآخر عن سلم رواتب القوات البرية مع البدلات ، وذلك تزامناً مع مواصلة إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء على مختلف الرتب ، ونحن من خلال موقعنا ما زلنا نتابع معكم تقديم ما ترغبون في معرفته من تفاصيل رواتب القوات البرية مع البدلات 1443 ، حيث نُسلط الضوء للإجابة على السؤال الأكثر تداولاً بين الكثير في الوقت الحالي كم رواتب القوات البرية الملكية السعودية مع البدلات.

سلم رواتب القوات البرية السعودية مع البدلات

سلم رواتب القوات البرية مع البدلات ، كانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت منذ أيام قلائل عن فتح باب التجنيد الموحد بالقوات المسلحة للرجال والنساء بكافة أفرعها بمختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لعدد من الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب أو ترغب بالتسجيل في التجنيد الموحد بالقوات المسلحة رجال ونساء، ويأتي على رأس هذه الشروط أنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أما فيما يخص شروط القبول للرجال جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.



أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.



أن لا يقل العمر عن 17 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.



أن لا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية.



أن تتوفر لدى الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.



أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.



أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.



ألا يكون قد فصل من أحد القطاعات العسكرية ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.



اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.



أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160سم.



أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.



أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

ويُمكنكم الإطلاع على شروط القبول الخاصة بالنساء من خلال زيارة الرابط الرسمي المخصص بعمليات تسجيل التجنيد الموحد بوزارة الدفاع السعودية، ونستكمل معكم ما بدأناه حيث نتعرف سوياً الآن على سلم رواتب القوات البرية مع البدلات 1443 ، كما نستعرض عليكم أيضاً سلم رواتب الضباط الجامعيين بالقوات البرية السعودية.

سلم رواتب القوات البرية مع البدلات

ومن المعروف أن رواتب القوات البرية الملكية السعودية مع البدلات تختلف من رتبة إلى أخرى ، كما يتم العمل على تحديثها بشكل مزامن مع ما يتماشى أو ما يتم التصديق عليه من خلال الأمر السامي. ثم البدء في تنفيذ وطباعة ما يلزم للإخطار بتفاصيل سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات 1443 كم راتب الأفراد والضباط العساكر في المملكة

راتب جندي القوات البرية 2800 ريال سعودي – البدلات 110 ريال.

رتب جندي أول قوات برية 2950 ريال – البدلات 110 ريال.

راتب عريف القوات البرية 3270 ريال – البدلات 150 ريال.

راتب وكيل رقيب 3870 ريال – البدلات 180 ريال.

راتب رقيب 3870 ريال – البدلات 215 ريال.

راتب رقيب أول 5370 ريال – البدلات 260 ريال.

راتب رئيس رقباء 6250 ريال – البدلات 310 ريال.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم ومعرفة سلم رواتب القوات البرية مع البدلات 1443 ، وليس بأخير حيث سنواصل تقديم سلسلة كاملة متصلة فيما يخص سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات 1443 كم راتب الأفراد والضباط العساكر في المملكة، وذلك من خلال تقارير متتالية.