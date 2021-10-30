الكشف عن سبب توقف واتساب عن العمل أول نوفمبر وأجهزة سيتوقف بها تطبيق واتس آب WhatsApp

تفاصيل وسبب توقف واتساب عن العمل ، انتشرت منذ ساعات قليلة أخبار عديدة عبر بعض من صفحات الإنترنت والتواصل الاجتماعي تُفيد أنه سيتم توقف واتساب عن العمل بداية من شهر نوفمبر 2021 ، ولكن بعد أن انتشرت تلك الأخبار يرغب مالا يقل عن مليار مستخدم لتطبيق الواتس اب عن معرفة تفاصيل وسبب توقف واتساب، وبدأ الكثير يطرح بعض التساؤلات الأخرى عن عطل واتس اب الآن ، وما هو السبب وراء حجب استخدام تطبيق واتساب في الأول من شهر نوفمبر.

توقف واتساب عن العمل WhatsApp

توقف واتساب عن العمل ، انتشرت الكثير من العناوين عبر المواقع الإخبارية الرسمية على الإنترنت، مؤكدة أنه سيتم بالفعل توقف خدمات واتس اب عن بعض الأجهزة، والتي سنتعرف عليها أيضاً من خلال هذا المقال، حيث يوجد الكثير من الأخبار المتداولة عن هذا الشأن توقف واتساب عن بعض الهواتف والأنظمة المختلفة، تطبيق واتس آب التابع لشركة فيس بوك، والتي عزمت على تغيير اسم الشركة الأم لتصبح ميتا وتغيير الشعار الخاص بها ليحمل نفس الاسم لكن بشكل مختلف.

وبسبب توقف واتس اب في الأول من نوفمبر كما أوضحت صحيفة البيان والعربية ، سيشهد العالم في هذا الوقت حالة من الفراغ الكبيرة بين جميع مستخدمي تطبيق واتس اب الذي سيتم حجب كافة خدماته عن مالا يقل عن مليار مستخدم حول العالم، وعلى الجانب الآخر فقد نشرت نفس المواقع الإخبارية البيان والعربية سبب توقف واتساب والكشف عن أكثر من 50 نظام على الهواتف المحمولة التي سيتوقف لديها جميع الخدمات الخاصة بتطبيق واتس اب خلال الأول من شهر نوفمبر والتي نستعرضها عليكم نبدأها بخصوص سبب توقف واتس اب WhatsApp.

سبب توقف واتس اب WhatsApp

ونقلاً عن صحيفة العربية ، يرجع سبب توقف واتساب في الأول من نوفمبر أن الشركة المسؤولة عن التطبيق تعمل على تحديث التطبيق والنظام بشكل دائم سنوياً، والذي سيوافق موعده يوم الأول من شهر نوفمبر 2021 ، وأوضحت أنه تطبيق واتساب سيتوقف على كافة هواتف أندرويد التي تعمل بنظام Android 4.0.4 والأقدم منها، وذلك حسب ما صرح به موقع إكسبريس، وأكدت الصحيفة أنه نقلاً عن موقع إكسبريس سيتم توقف واتساب لجميع أجهزة آيفون إصدارات إصدارات iOS 9 أو أقدم منها.

ووقت انتشار هذه الأخبار عن توقف واتساب ، أصاب الجميع حالة من الذهول والقلق والتوتر ، وذلك في حين أن التطبيق كان قد تعرض لعطل مفاجئ الفترة الماضية، وكانت شركة فيس بوك قد أعلنت عن ذلك وظل الدعم الفني يبحث عن تلك المشكلة لمدة لا تقل عن خمسة ساعات متواصلة حتى عادت خدمات فيس بوك وواتساب وانستجرام للعمل من جديد بشكل طبيعي.

توقف واتساب عن العمل

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم تفاصيل وسبب توقف واتساب عن العمل WhatsApp في الأول من شهر نوفمبر، والكشف عن الأنظمة التي سيتم توقف واتس اب عن العمل بها. وخلال والقت القادم وتحديداً الساعات القادمة وسنتابع معكم المزيد بخصوص تفاصيل وسبب توقف واتس اب WhatsApp عن العمل ، حيث من المتوقع أن تُفصح الشركة عن تفاصيل أخرى فيما يتعلق بحجب وتوقف تطبيق الواتساب عن أجهزة أندرويد وآيفون حسب الإصدارات التي تم توضيحها ، وسنوافيكم بكل ما هو جديد من خلال تحديث هذه الصفحة أو من خلال تقارير متتالية نرصدها لكم عن توقف واتس اب في نوفمبر.