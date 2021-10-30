أخبار اليمن : الامين العام المساعد يعزي الدكتور مقبولي

الامين العام المساعد يعزي الدكتور مقبولي
بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني، برقية عزاء ومواساة لنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، في وفاة عمه عضو مجلس الشورى أحمد عثمان إبراهيم صدام.
وأشاد نائب رئيس المجلس في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره ومواقفه الوطنية المشرفة في مناهضة العدوان.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد/ عدي احمد عثمان ابراهيم وكافة افراد اسرته، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.
سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون"
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