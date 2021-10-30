المكسيك تسجل 4001 إصابة جديدة بفيروس كورونا و320 وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الجمعة تسجيل 4001 إصابة جديدة بفيروس كورونا و320 وفاة مما يرفع العدد الرسمى الإجمالى للإصابات فى البلاد إلى ثلاثة ملايين و802287 إصابة والوفيات إلى 287951 منذ بدء الجائحة.





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