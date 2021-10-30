ما حقيقة تأجيل بطولة "أمم إفريقيا" القادمة؟

حالة من الجدل أثارتها الأنباء المتداولة حول عدم قدرة الكاميرون على استضافة بطولة الأمم الإفريقية، قبل قرابة شهرين من انطلاقها.

وأشارت تقارير عديدة إلى وجود مشاكل في البنية التحتية بالكاميرون قد تؤثر على إقامة النسخة 33 من البطولة الإفريقية في موعدها، المقرر خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبلين، وأنه لن يكون هناك حل إلا تأجيلها، نظرا لضيق الوقت.

لكن خلال الساعات الأخيرة، أوضح مصدر مسؤول بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، خلال تصريحات صحفية، أنه لا توجد نية لتأجيل أو إلغاء البطولة القارية لمنتخبات القارة السمراء، وأن هذا الأمر مستبعد تماما.

وأضاف: "نعم لدينا بعض العقبات التي تواجه تنظيم البطولة في الكاميرون خلال الوقت الحالي خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية في بعض المناطق التي ستستضيف البطولة، لكن نسعى حاليا للتغلب عليها قبل اقتراب موعد أمم إفريقيا 2021".

كما أشار المصدر إلى أن هناك مشكلة تواجه اللجنة المنظمة حاليا تتعلق بتسويق البطولة ولكنها ليست كبيرة: "لدينا اجتماع مع الشركة المسؤولة عن تسويق البطولة الإفريقية، للتأكد أن كل شيء على ما يرام".

ومن جانبه، قال الرئيس السابق للجنة تطوير الكرة بـ"الكاف"، الكابتن عبد المنعم شطة إنه من الصعب أن يسمح باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي أن تتأجل أو تُلغى أول بطولة قارية للمنتخبات في عهده، خاصة أنها تأجلت قبل ذلك لقرابة عام بسبب أزمة كورونا".

وأضاف شطة لموقع "دوت الخليج": "خلال الأسابيع الماضية، تواجدت لجنة مكونة من أعضاء (الفيفا) و(الكاف) بالكاميرون، لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لاستضافة البطولة، ورصدوا الأزمات التي تواجه أمم إفريقيا 2021، وبالأخص أزمتي البنية التحتية والتسويق، على أن يتم حل هذه المشكلات في أسرع وقت ممكن".

وتوجه نجم الأهلي المصري السابق برسالة طمأنة للجمهور الإفريقي قائلا: "خلال الأيام الأخيرة تواصلت مع الكاف والاتحاد الكاميروني للعبة، وتأكدت أن الأمور تحت السيطرة، وأن البطولة ستقام في موعدها على الأراضي الكاميرونية".

وأشار شطة إلى قدرة رئيس "الكاف" باتريس موتسيبي على الوصول إلى أفضل خطة تسويقية للبطولة المترقبة، مضيفا: "هو رجل أعمال في الأساس، ويملك فكرا استثماريا مميزا، وهذا ما وضح جليا في تصريحاته الأخيرة حول تطوير صناعة كرة القدم بإفريقيا على جميع المستويات".

وختم النجم السوداني السابق حديثه مع موقع "دوت الخليج" قائلا: "انتهت الكاميرون من حوالي 90 في المئة من تجهيزاتها لاستضافة البطولة، ونأمل أن نشاهد بطولة تليق بأسماء المنتخبات العريقة المشاركة بها".