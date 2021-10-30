منتج آهل 60,000 ريال بدون كفيل بأقساط ميسرة بدون فوائد لدى بنك التسليف

يرغب الكثير من المواطنين السعوديين الحصول على منتج آهل في المملكة لأنه من التمويلات الإسلامية داخل أراضي السعودية ويصل إلى 60,000 ريال بأقساط ميسرة بدون الحاجة إلى دفع رسوم إدارية أو فوائد مالية ويحتاج التمويل إلى توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على أفضل تمويل من بنك التسليف الذي يطلق عليه بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ومتاح الآن التمويل بدون كفيل لجميع الموظفين الحكوميين كميزة لهم حيث لا يشترط توفير ضامن سعودي لهم من أجل الحصول على التمويل ولكن يجب عن طلب تمويل منتج آهل الميسر لجميع السعوديين أن يكون المتقدم قد حصل على تمويل إجتماعي سابق من البنك لضمان الموافقة السريعة على منتج آهل في المملكة.

الشروط الأساسية للحصول على تمويل منتج آهل الميسر

الآن منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة من التمويلات التي لديها أقبال مرتفع من المواطنين السعوديين في الحصول عليها ويصل مبلغ التمويل إلى ستون ألف ريال بشرط تطابق جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على أفضل تمويل ميسر وهو منتج آهل التابع إلى بنك التسليف كما يلي بالتفصيل:

يشترط التمويل أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية ويبلغ من العمر واحد وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام.

الشرط الأساسي أن يكون المتقدم يمتلك راتب شهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الميسر.

التمويل يطلب أن يكون المتقدم قد حصل على تمويل إجتماعي مسبق مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج وغيرها من التمويلات الإجتماعية الموجودة في بنك التنمية الاجتماعية.

كذلك توفير موافقة الكفيل الغارم من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية ماعدا موظفي الحكومة السعودية.

تمويل منتج آهل في المملكة بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي لموظفي القطاع الحكومي فقط لا غير.

قرض آهل منتج متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين بدون دفع أي فوائد مالية أو رسوم إدارية.

أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات لجميع المواطنين السعوديين.

مميزات الحصول على برنامج تمويل منتج آهل في المملكة