شيرين رضا تتحدث عن تجربة "قمر 14" وقبلتها مع الفيشاوي

كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا، عن أسباب تحمسها للمشاركة في فيلم "قمر 14"، الذي تدور قصته، حول 5 حكايات مختلفة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم.

وقالت شيرين رضا في تصريحات لموقع "دوت الخليج": "رغم أن دوري صغير في فيلم قمر 14، إلا أنني أهتم بأن أقدم دورا مؤثرا ولا يهمني مساحته، كما أن الدور صعب جدا، حيث أنني أوصل رسالة إلى الجمهور من خلال تعبيرات وجهي وهذا أصعب من الحديث، وأنا بطبعي أحب خوض الأصعب".

قمر 14

وعن القبلة بينها وبين الفنان أحمد الفيشاوي التي أثارت الجدل بشكل كبير، بعد عرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أشارت شيرين إلى أن القبلة كانت في سياق العمل ولها معنى، موضحة أن وظيفة الفنانين أن يمثلوا فئات مختلفة من الشعب، وكل ما يقدمونه على الشاشة موجود في الحياة، معبرة عن ذلك قائلة: "لماذا تظهر العشوائيات وتمنع القبلات".

وأضافت أنها تحب أن يرتبط اسمها بعمل فني يكون من أجل تسلية الجمهور، وليس من الضروري أن يقدم رسالة، فمن وجهة نظرها أن الرسالة هو أن تخرج من الفيلم وأنت سعيد فقط.

نشاط فني

وعن أعمالها الفنية التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة، أوضحت شيرين إنها تعيش حالة من النشاط الفني، حيث إنها تصور فيلم "تحت تهديد السلاح"، مع الفنان حسن الرداد، والفنانة مي عمر، ومن إخراج محمد عبد الرحمن، كما ستواصل تصوير فيلم "في عز الضهر"، مع الفنان مينا مسعود، كما ستنتهي من تصوير فيلم "القاهرة مكة"، ولديها أيضا أفلام أخرى ستبدأ التصوير فيها خلال وهما "الملحد" و"بنات رزق".