78 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين

سجلت السلطات الصحية في الصين، 78 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 64 في اليوم السابق.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في بيان، إن 59 من الإصابات الجديدة محلية، موضحة أن "عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24، ارتفاعا من 23 قبل يوم".
وكانت الحكومة الصينية قد فرضت، الإغلاق العام على مدينة لانتشو الواقعة بشمال غرب البلاد، لوقف الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بفيروس كورونا، وأمرت السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ.
وقد احتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وتعد الحالات المتفرقة التي تظهر محليا ضئيلة جدا بالمقارنة مع الحالات المسجلة في دول أخرى.
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