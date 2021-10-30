وظائف أمانة منطقة الرياض ورابط التقديم بالوظائف الخالية 1443

أمانة منطقة الرياض قد أعلنت اليوم عن توافر عدد من الوظائف الخالية يصل الي ما يقرب من 62 وظيفة شاغرة بعدد من التخصصات التي تحتاج إليها المنطقة للتعيين، ويتم العمل بوظائف منطقة الرياض من خلال نظام التعاقدات المؤقتة، وقد أعلنت المنطقة بأن التقديم سوف يكون مسموحاً لكل من يحمل شهادة الثانوية العامة، وقد أوضحت إدارة منطقة الرياض بأن التقديم في وظائفها سوف يكون متاحاً بشكل إلكتروني فقط من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، علي أن يتم التقديم من خلال توافر عدد من الشروط التي يجب توافرها في أي متقدم لوظائف الهيئة، وسوف نوضح لكم شروط التقديم بالوظائف الخالية لأمانة منطقة الرياض.

طريقة التقديم بوظائف أمانة منطقة الرياض

تم التوضيح بأن التقديم في الوظائف الخالية سوف يكون إلكترونياً فقط بدون التسليم الورقي لأي متقدم، علي أن يتم التقديم من خلال بعض الخطوات التي بالشكل التالي:

يجب الدخول علي موقع التقديم للوظائف التالي/ أمانة منطقة الرياض.

يجب أن يتم التسجيل في الموقع من خلال تسجيل رقم الهوية الوطنية وعنوان البريد الإلكتروني.

يجب علي المتقدم أن يقوم باختيار أحد الوظائف الشاغرة التي تكون مفتوحة التقديم علماً بأن لا يحق لأي متقدم أن يتم تغييرها في وقت لاحق.

يجب علي كل متقدم للوظائف المعلنة أن يقوم بالاطلاع على المتطلبات الخاصة بكل وظيفة والتأكد من توافر كافة المؤهلات المطلوبة للتقديم.

يستطيع أي شخص الدخول من خلال حسابه والعمل علي إضافة أو تعديل البيانات التي تخص السيرة الذاتية المسجلة علي الموقع.

خطوات تسجيل نموذج التوظيف

من خلال وظائف أمانة منطقة الرياض يجب أن يتم العمل علي تعبئة نموذج التسجيل الخاص بالوظيفة من خلال بعض الملاحظات الهامة التي تم الإعلان عنها والتي من أهمها: