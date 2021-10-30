هل كان يستوجب طرد كويلار أمام الأهلي؟ خبراء التحكيم يجيبون

انقسم متابعو الكرة السعودية بين مؤيد ومعارض على وجوب طرد كويلار لاعب الهلال بعد تدخله القوي بالمرفق على عبد الرحمن غريب لاعب الأهلي في الدقيقة 34 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري السعودي، وكان حكم المباراة “محمد الهريش” قرر إشهار البطاقة الصفراء في وجه كويلار بعد العودة إلى تقنية الفيديو “VAR”، واعترضت جماهير الأهلي على قرار الحكم مشددة على أن هذا التدخل كان يستوجب الطرد بينما رأى مشجعو الهلال أن الإنذار كان قراراً عادلاً، والتلاحم كان مشتركاً بين كلا اللاعبين، وبالتالي لا يستوجب إشهار البطاقة الحمراء في وجه كويلار.

تعليق خبراء التحكيم على عدم طرد كويلار في مباراة الأهلي والهلال

علق خبراء التحكيم بعد انتهاء مباراة الكلاسيكو بالتعادل الإيجابي على الجدل المثار حول لقطة تدخل كويلار على الغريب، وحسم الخبراء الجدل حول ما إذا كان يستحق لاعب الهلال الطرد أم أن قرار الحكم صحيح بالاكتفاء بإنذار اللاعب الكولومبي.

ونشرت صحيفة “الرياضية” السعودية تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر تفيد بأن محمد الريشة “المحلل التحكيمي” قد أقر بصحة قرار الحكم بإنذار كويلار مشيرا إلى أن هذه الحالة لا تستوجب الطرد، لعدم استخدام لاعب الهلال مرفقه عند التدخل على لاعب الأهلي بغرض الإيذاء، وكذلك عدم وجود قوة مفرطة، وبالتالي لا تستدعي المخالفة طرد كويلار وكان قرار الحكم صحيحاً.

المرداسي يستشهد بلقطة مخالفة لاعب الأهلي لتوضيح سبب عدم طرد كويلار

وكان فهد المرداسي “الخبير التحكيمي بقنوات SSC” كانت له نفس وجهة النظر أيضاً بأن قرار الحكم صحيح بإنذار لاعب الهلال، وذلك لوجود ضرب على الوجه مع تهور، وإهمال من قبل كويلار مؤكدا أن الحالة لم تكن تستوجب الطرد، ولم يكن حكم الفيديو موفق في قراره باستدعاء حكم المباراة حيث كانت اللقطة واضحة لا تحتاج لمراجعتها.

وأضاف المرداسي أن هذه الحالة جاءت مشابهة تماما لحالة أخرى حدثت في نفس المباراة قبل دقائق معدودة من وقوع هذه المخالفة، وذلك عندما تدخل لاعب الأهلي “علي الأسمري” في الدقيقة 16 من عمر المباراة على لاعب الهلال وأعاقه بيده بطريقة مشابهة لتدخل اللاعب كويلار، وتحصل الأسمري على بطاقة صفراء، وبالتالي كان قرار الحكم بعدم طرد كويلار قراراً موفقاً.