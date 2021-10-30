مسؤول إسرائيلى: واشنطن لن تمنع التوسع الاستيطانى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر موقع "24 آى نيوز" الإسرائيلى، أشار المصدر إلى أن الإدارة الأمريكية فى الواقع لا تهتم كثيرًا بالتوسع الاستيطانى الجديد، ولن تمنع تحركات مماثلة فى المستقبل، وذلك على الرغم من المعارضة الأمريكية القوية والعلنية لإعلان إسرائيل بشأن بناء 3 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة الغربية.

وحسبما نقل الموقع، أشار المصدر إلى أنه "لم يتم التطرق إلى المنشآت الاستيطانية فى الحوار الذى أجريناه مع الأمريكيين، وإنهم يفهمون جيدًا الوضع السياسى فى المنطقة، ولا يريدون تدهور التحالف الأمريكى الإسرائيلى بسبب هذه القضية".

وتأتى هذه التصريحات منافية لتصريحات أدلى بها وزير الصحة الإسرائيلى وزعيم حزب ميريتس اليسارى، نيتسان هورويتز، خلال زيارته إلى ألمانيا، أمس الجمعة، عندما أكد أن بلاده لن تبدأ بناء مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية خلال ولاية الحكومة الحالية التى ستعتمد سياسة ترك الوضع الراهن على الأرض دون بناء مستوطنات جديدة.