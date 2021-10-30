انطلاق اجتماعات لجنة «5+5» الليبية فى مصر لبحث إخراج المرتزقة

جدة - نرمين السيد - انطلقت فى القاهرة، اليوم السبت، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، وذلك بمشاركة المبعوث الأممى لدى ليبيا يان كوبيش، وممثلى عن دول جوار ليبيا.





وتعتزم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" خلال اجتماعها الثانى فى مصر مناقشة سبل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تحت رعاية المبعوث الأممى يان كوبيش، وبما يساهم فى دعم الحلول السياسية. ويتزامن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة فى القاهرة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر المقبل، طبقا لخارطة الطريق الأممية.

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