وكان رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكى أعرب عن شكوى بلاده من أن المفوضية الأوروبية التى تقدم مطالب لبولندا تحت تهديد السلاح، ويمكن أن تبدأ "الحرب العالمية الثالثة" بحجب الأموال.
وردًا على ذلك، قال رئيس الوزراء البلجيكى: "لأولئك الذين يقومون بمقابلات تحريضية ويعتقدون أنه من الضرورى بدء حرب عالمية جديدة فى صحيفة "فايننشال تايمز"، أريد أن أقول : أنتم تلعبون لعبة خطيرة، وتلعبون بالنار عندما تبدأون الحرب ضد زملائنا الأوروبيين لأسباب سياسية داخلية".
وأضاف دى كرو: "اتحادنا هو اتحاد للقيم، وليس جهاز صراف الآلى. لا يمكنك الحصول على كل المال وترفض القيم".
واعتبر بيان لوزارة الخارجية البولندية، أمس الجمعة، أن مثل هذه التصريحات غير مفيدة فى إقامة علاقات بولندية بلجيكية جيدة.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، هددت بمنع أموال إعادة الإعمار المرتبطة بالجائحة إلى أن تتراجع بولندا عن بعض الإصلاحات القضائية، ومن بينها الغرفة التأديبية للقضاة الوطنيين التابعين للمحكمة البولندية العليا.
بينما اعتبرت بولندا أن الإصلاحات القضائية لديها جزء من التحديث الضرورى، واتهمت محاكم أوروبا بإصدار أحكام ذات دوافع سياسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب خلافات أوروبية حول استقلال القضاء.. بولندا تستدعى سفير بلجيكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.