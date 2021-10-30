رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي ليبيا 2021 التعليم نتيجة الشهادة الإعدادية عبر منظومة الامتحانات

رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي ليبيا 2021، من أكثر الروابط بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع انتهاء وزارة التربية والتعليم الليبية من عمليات التصحيح والرصد للدرجات، وأصبحت نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2021، جاهزة للإعلان إلكترونياً من خلال الرابط المخصص بمعرفة الوزارة، وينتظر آلاف الطلبة والطالبات الذين أدوا امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية، وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس كوفيد 19 أن يتعرفوا على نتائجهم، ليتحدد مستقبلهم في استكمال دراستهم بالمرحلة الثانوية، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نسعى دائماً لعرض أهم الأخبار من مصادرها الرسمية ونعرضها عليكم أول بأول، لذلك نوفر لكم الرابط الرسمي لاستخراج النتائج برقم الجلوس على أن يتم تفعيله وقت إعلان النتيجة مباشرةً.

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الليبية “moe.gov.ly“.

والنقر على الرابط الإلكتروني لنتائج الامتحانات أسفل الصفحة.

أو الدخول المباشر على منظومة الامتحانات الليبية.

كتابة رقم الجلوس.

رقم القيد.

الضغط على عرض الدرجات.

رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي ليبيا 2021موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021

حددت وزارة التربية والتعليم الليبية موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي 2021، بحيث يكون يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 3 عصراً، وسيتم متابعة مراسم إعلان النتيجة من خلال العديد من وسائل الإعلام ومنها قناة ليبيا التعليمية، حيث قامت الوزارة بمسح أوراق الإجابات بالماسح الضوئي أول بأول، وقد تمت الامتحانات دون مشاكل ووسط متابعة مستمرة من الوزارة بمختلف قياداتها، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات، وقد أكد السيد مدير المركز الوطني للامتحانات “السيد أحمد” على قيام المركز بالعمل بكامل طاقته للانتهاء في أسرع وقت من النتائج.

موقع منظومة الامتحانات الليبية

يحتل موقع منظومة الامتحانات الليبية مكانة هامة لدي طلاب الشهادات الليبية، سواء شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو شهادة الثانوية العامة، نظراً لكونه الموقع الرسمي الذي يتم من خلاله إعلان النتائج وقت صدورها، لذلك يتم البحث عنه بصفة مستمرة ومعرفة طريقة الحصول على النتيجة من خلاله، وتقوم وزارة التربية والتعليم الليبية بعمل التحديثات اللازمة للموقع ليكون جاهز لعرض النتائج، وتحمل الضغط عليه خلال عمليات البحث واستخراج النتيجة، ونحن من خلال موقعنا نتواجد معكم دائماً لعرض كل ماهو جديد يخص النتيجة لحظة بلحظة.