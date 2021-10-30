أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم السبت، بتصدي الدفاعات الجوية لصواريخ أطلقت على ريف دمشق.

وقالت "سانا" إن "الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية أطلقت باتجاه ريف دمشق". وكان مراسل الوكالة قد أشار في وقت سابق لسماع أصوات انفجارات في محيط دمشق، لافتا إلى أنه "يجري التحقق حول مصدر هذه الأصوات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا تعلن تصديها لصواريخ "معادية" أطلقت باتجاه ريف دمشق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.