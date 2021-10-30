انطلاق أعمال قمة "مجموعة العشرين"

رحب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي برؤساء دول "مجموعة العشرين" في مركز "لا نوفولا" للمؤتمرات في روما.

واجتمع قادة القوى الاقتصادية العالمية، السبت، في أول قمة بحضور شخصي منذ تفشي جائحة كورونا. ويأتي على جدول أعمال القمة قضايا تغير المناخ والانتعاش الاقتصادي من آثار كوفيد-19 والحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات. وركزت الجلسة الافتتاحية على الصحة والاقتصاد، مع اجتماع على الهامش للقادة الرئيسيين لمناقشة الخطوات التالية بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال رئيس الوزراء الإيطالي في افتتاح القمة: "نحن مطالبون بالتصدي للعقبات التي تحد من قدراتنا في مواجهة جائحة كورونا". وتأمل إيطاليا في أن تحصل مجموعة العشرين على التزامات رئيسية من دول تمثل 80 في المئة من الاقتصاد العالمي- والمسؤولة عن النسبة نفسها تقريبا من انبعاثات الكربون العالمية- قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي يبدأ يوم الأحد في غلاسكو بإسكتلندا، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

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