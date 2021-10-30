الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتخطى الـ40 ألفا من جديد

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير زيادة غير مسبوقة بأكثر من 40 ألف حالة جديدة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها 40251 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 39849 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7267 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطسربورغ (3578 حالة) ومقاطعة موسكو (2680 حالة) ومقاطعة سامارا (1405 حالات).

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 1160 حالة وفاة، مقابل قفزة غير مسبوقة بـ1163 وفاة أمس.

وتماثل 28909 مرضى في روسيا خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وإجمالا سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و472797 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 237380 حالة وفاة وسبعة ملايين و331424 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 208.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 742 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 56.7 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 50.9 مليونا منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ46.8%.

وجاءت القفزة غير المسبوقة الجديدة في حصيلة الإصابات بكورونا على خلفية بدء سريان عطلة رسمية مدفوعة الأجر مفروضة في عموم البلاد حتى السابع من نوفمبر في مسعى للحد من تفشي الوباء.