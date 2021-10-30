موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي القادمة الأحد 31\10\2021 القنوات الناقلة تردد قناة أون تايم سبورت

تنتظر جماهير وعشاق المارد الأحمر موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري، يحتضن استاد السلام مباراة الأهلي القادمة في الدوري ضد البنك الأهلي، وكان المارد الأحمر قد استهل مشوار الدوري بالفوز على الإسماعيلي برباعية دون رد، ليحتل بذلك قمة ترتيب الدوري بعد آداء رائع ومقنع وسريع، آداء ظهر فيه الصفقات الجديدة بيرسي تاو الجنوب أفريقي وميكيسوني بمظهر متميز.

يدخل الأهلي المباراة برغبة قوية وأكيدة في تحقيق الانتصار، والحصول على الثلاث نقاط، ومواصلة الأداء القوي والراقي الذي ظهر به في مباراة الإسماعيلي في الجولة الأولى، يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منافسيه، وقد أدى أداء كبير أشاد به كل المحللين الرياضيين، حيث قام الجنوب أفريقي باللعب أمام الإسماعيلي بطريقة لعب مختلفة، لم تكن مفهومة قبل المباراة ولكن سرعان ما أثبت موسيماني صحة اختياراته وقناعاته بالصفقات الجديدة.

من ناحية أخرى يسعى البنك الأهلي نحو إحداث مفاجئة قوية وكبيرة بالفوز على المارد الأحمر أو حتى التعادل، وقد قدم البنك الأهلي مستوى متميز في الجولة الأولى أمام طلائع الجيش بالفوز عليه بثلاثية نظيفة، مباراة أعلن من خلالها البنك الأهلي أنه منافس قوي، لكنه سيصطدم بالأهلي القوي والمتميز، لذلك لن تكون مباراة سهلة ومن المتوقع أن نشاهد مباراة ممتعة، مباراة تتسم بالسرعة والتكتيك العالي والرغبة القوية من كلا الفريقين في الحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

يحتضن استاد الأهلي we السلام مباراة الأهلي القادمة في الدوري ضد البنك الأهلي، وذلك لحساب الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

18:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت حقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز، كما أنها تمتلك نقل العديد من المباريات والبطولات الهامة والتي تشغل بال الشارع الرياضي داخل مصر وخارجها، لذلك تحظى قناة ON Time Sports بنسبة مشاهدة عالية، ويزداد البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021، وسوف يتم نقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 اتش دي.

المباراة الأهلي – البنك الأهلي البطولة الدوري المصري الممتاز الموعد والتوقيت الأحد 31 أكتوبر – 20:00 بتوقيت القاهرة الملعب استاد السلام القنوات الناقلة ON Time Sports 1 HD

بطاقة مباراة الأهلي والبنك الأهلي