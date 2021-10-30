أخبار اليمن : مؤتمر الجوف يكذب ما نشره موقع (عدن الغد ) جملة وتفصيلا

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دوت الخليج -

مؤتمر الجوف يكذب ما نشره موقع (عدن الغد ) جملة وتفصيلا

أبدى المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف استغرابه مما نشر في موقع (عدن الغد) من أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة بأننا نؤيد ما يدعو إليه ما يسمى بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية حسب ما نشر في البيان الكاذب باسم المؤتمر الشعبي العام في محافظة الجوف وليس بغريب عليهم الكذب والتلفيق.

واننا قيادة وأعضاء وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف نؤكد لقيادتنا السياسية والتنظيمية ممثلة بالشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام موقفنا الثابت في الدفاع عن الوطن ضد العدوان الغاشم بقيادة السعودية والإمارات.

واننا قيادة وأعضاء وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف نؤكد للجميع پأن مواقفنا ستظل ثابتة وراسخة ومتمسكة بالتوجيهات و القرارات الصادرة عن قيادتنا السياسية والتنظيمية في العاصمة صنعاء ولا نعترف ولا نتبع غيرها . مؤتمر الجوف يكذب ما نشره موقع (عدن الغد ) جملة وتفصيلاأبدى المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف استغرابه مما نشر في موقع (عدن الغد) من أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة بأننا نؤيد ما يدعو إليه ما يسمى بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية حسب ما نشر في البيان الكاذب باسم المؤتمر الشعبي العام في محافظة الجوف وليس بغريب عليهم الكذب والتلفيق.واننا قيادة وأعضاء وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف نؤكد لقيادتنا السياسية والتنظيمية ممثلة بالشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام موقفنا الثابت في الدفاع عن الوطن ضد العدوان الغاشم بقيادة السعودية والإمارات.واننا قيادة وأعضاء وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف نؤكد للجميع پأن مواقفنا ستظل ثابتة وراسخة ومتمسكة بالتوجيهات و القرارات الصادرة عن قيادتنا السياسية والتنظيمية في العاصمة صنعاء ولا نعترف ولا نتبع غيرها . صادر عن قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر المزيد من "أخبار" عناوين أخرى متفرقة