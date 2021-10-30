سولشار: كنا كملاكم انهالت عليه اللكمات أمام ليفربول

وصف مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار، تعثر فريقه الواضح خلال الشوط الأول في مواجهة ليفربول، بالملاكم الذي يتلقى اللكمات المتتالية في الدقائق الأولى من مباراته.

وأشار سولشار إلى أنه كان ينتظر ردا سريعا وقويا من جانب اللاعبين في اللقاء الذي انتهى بهزيمة "الشياطين الحمر" أمام ليفربول 5-0.

وتعرض سولشار لوابل من الانتقادات عقب هزيمة فريقه المهينة في عقر داره الأحد الماضي، عندما اهتزت شباكه أربع مرات خلال الشوط الأول، وهو ما أصاب الجمهور في ملعب "أولد ترافورد" بالذهول.

وقال سولشار للصحفيين قبل مواجهة فريقه مع توتنهام هوتسبير في لندن في وقت لاحق من السبت: "هذا الأداء لم يكن مقبولا. شعرت وكأننا ملاكم يتلقى الضربات المتتالية ويسقط أرضا في الدقائق الأولى وفي الجولة الأولى من المباراة".

وأكد أنه على تواصل مع إدارة النادي لكنه لم يطلب أي تأكيدات تتعلق بمستقبله على رأس الجهاز الفني للفريق.

وأضاف المدرب النرويجي: "عندما تكون في وضع مماثل لوضعنا الحالي فإنك لا تطلب ذلك. وظيفتي هي وضع الأمور في نصابها وهذا ما أحاول القيام به"، حسبما نقلت "رويترز".

وبعد الهزيمة على يد ليفربول، يكون اليونايتد قد فشل بالفوز بأربع مباريات في الدوري الإنجليزي، كما أن شباكه استقبلت تسعة أهداف في أخر هزيمتين.