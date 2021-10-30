طريقة التسجيل في خدمة أسهل للاستفادة من إصدار إذن عمل عبر بوابة القوى العاملة manpower.gov.kw

ماهي خدمة أسهل، خدماتها ومميزاتها هذا ما سنتعرف عليه مع التسجيل في الخدمة تلك مع التفاصيل الأخرى.

أولا قبل كل شيء لا بد أن نعلم ان خدمة أسهل هي خدمة إلكترونية، وتسهل الخدمة اصدار إذن عمل أول مرة ضمن خدماتها الشائعة جداً، سينتقل أصحاب الشركات والاعمال( المفوضين) الى موقع الهيئة العامة للقوى العاملة ( www.manpower.gov.kw) للقيام بخطوات التسجيل اون لاين بشكل أسهل عبر ملئ البيانات محل الطلب ثم الحصول على حساب مفعل في الخدمة مما يسمح لهم بالاستفادة من كل المميزات والخدمات المقدمة مثل استقدام العمالة وتوظيفها لأصحاب الاعمال وإنهاء كافة التعاملات المرتبطة بمصالح الشركات بشكل يستغن فيه عن الحضور الشخصي وهذا تطور هام جعل الرقمية مساراً حكومي بما أقترن بتغيير نمط الخدمات وسرعتها.

خدمة اسهل تسجيل جديد

إفتح بوابة الهيئة العامة للقوى العاملة

الدخول الى خدمة اسهل من قائمة الخدمات المتوفرة بعد الضغط على الخدمات الالكترونية.

الضغط على لينك اضغط هنا للانتقال الى صفحة النماذج

طباعة نموذج إضافة تعديل رقم هاتف المفوض وتعبئة النموذج المذكور بخط اليد ثم تسليمه الى قسم تسجيل البيانات في إدارة العمل التي يتبع لها ملف الشركة.

بعد تسليم النموذج السابق في الجهة إدارة العمل المرتبط بها ملف الشركة يتم الدخول الى صفحة التسجيل للشركات لعمل تسجيل جديد.

أولا يتم الضغط على ايقونة تسجيل

ثانياً إدخال رقم الملف الخاص بالشركة

ثالثاُ إدخال الرقم المدني للمفوض

وضع علامة صح في المربع تأكيدا على الإقرار والتعهد الخاص بالهيئة العامة للقوى العاملة

بعد المتابعة يتم توجيه المستخدم الى صفحة إدخال رمز التحقق المرسل الى جوال المفوض حيث سيتسلمه في رسالة نصية وبمجرد إدخال رمز التحقق يقوم المفوض بالضغط على تحقق ثم زر حفظ.

في الصفحة الجديدة، يتم إدخال كلمة مرور جديدة للمستخدم ثم النقّر على حفظ

سيتم تنبيهيك بإشعار يظهر في نافذة منبثقة عن “اكتمال عملية تسجيل مستخدم جديد بنجاح”.

الان قم بالنقر على زر تسجيل الدخول في موقع الهيئة العامة للقوى العاملة

أدخل اسم المستخدم

ادخل كلمة المرور

ثم الضغط على دخول

يمكن البدء باستخدام موقع الهيئة العامة للقوى العاملة( خدمة اسهل) والتواصل مع مركز خدمة اسهل على رقم الهاتف 1890012.