انفجار ثمرة فاكهة قتل طفلين شمال أوغندا

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الشرطة الأوغندية عبر "تويتر"، إن الانفجار وقع فى القرية تبعد 60 كيلو مترًا شمالى العاصمة كمبالا؛ ما أسفر عن مقتل صبى عمره 14 عامًا، وطفل آخر يعانى إعاقة، موضحًا أنه تم إعطاء القنبلة للطفلين وهما يلعبان.
ويأتى هذا الانفجار الثالث فى أوغندا خلال أسبوع واحد، حيث انفجرت قنبلة فى حافلة يوم الاثنين الماضى، وتسببت فى مقتل شخصين، كما انفجرت قنبلة فى مطعم يوم السبت الماضى، وأسفرت عن مقتل امرأة، وإصابة 3 أشخاص آخرين.
وكان الرئيس الأوغندى يويرى موسيفينى، خاطب شعبه قائلاً: "لا ينبغى أن تخافوا، سنهزم هذا الإجرام كما هزمنا كل الجرائم الأخرى التى ارتكبتها الخنازير التى لا تحترم الحياة".
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