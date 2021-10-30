خدمة توصيل البطاقة المدنية الكويتية اون لاين إلى المنازل من خلال رفع طلب التسليم عبر موقع https://delivery.paci.gov.kw

خدمة توصيل المدنية- أطلقتها هيئة المعلومات المدنية لتسهيل توصيل البطاقات المكتملة الى عناوين المواطنين بالتعاقد مع شركة رائدة في هذا المجال وتبلغ رسوم توصيل البطاقة الرئيسية 2 دينار كويتي، وتضاف ربع دينار مماثلة عن كل بطاقة إضافية على نفس العنوان، كل ما عليك فعله هو رفع طلب التسليم عبر موقع خاص تابع لهيئة المعلومات المدنية https://delivery.paci.gov.kw.

الآن يمكن الاستفادة من خدمة توصيل البطاقة المدنية أون لاين للمنازل بإتباع تعليمات وإجراءات هي أسهل ما يكون، في موقع هيئة المعلومات المدنية الكويتية paci لرفع طلب التوصيل من خلاله للبطاقات المدنية الجاهزة سواء من المواطنين او المقيمين وذلك بشكل اون لاين دون الحاجة لزيارة مراكز الهيئة بعد الآن لإصدار البطاقات الجديدة واستلامها .

وسيقوم المستفيد بتسليم بطاقته القديمة لممثل إدارة التسليم في المنطقة الجغرافية المحددة للتأكد من سلامة معلومات البطاقة وهو إجراء متبع لتسليم البطاقة الجديدة.

تأخذ عملية التوصيل للبطاقات فترة يومين عمل- بعد استلام شركة التوصيل البطاقات المدنية من المركز الرئيسي لهيئة المعلومات المدنية.

للتواصل والاستعلام عن خدمة التوصيل يرجى طلب رقم الهاتف (22066550)

رسوم خدمة التوصيل غير قابلة للاسترداد وتدفع “لمرة واحدة” حين تقديم طلب التسليم.

يتم إلغاء طلب البطاقة الحالية عند أي تغيير عليه، ما يعني التقديم لبطاقة هوية جديد ودفع رسوم مرة أخرى.

خدمة توصيل البطاقة المدنية الكويت

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قم بزيارة الرابط التالي لخدمة توصيل البطاقة المدنية

الآن قم بقبول الشروط والأحكام بعد قراءتها في اللائحة وأنقر على زر إبدا

في الصفحة الجديدة، انقر فوق “البطاقة القديمة متاحة” إذا كنت تمتلك بطاقة هوية قديمة

اذا كانت البطاقة المدنية القديمة في غير متناولك( على مفترض ان هناك رضيع او اصدار لأول مرة) في هذا الموقف أختر “خيار البطاقة المدنية غير متاحة”

أدخل الآن الرقم المدني في خانة المربع

ادخل الرقم المتسلسل لبطاقتك المدنية، ستجد الرقم التسلسلي مدوناً على الجانب الخلفي من بطاقة الهوية المدنية الخاص بك

بعد إدخال الرقم التسلسل اضغط على أيقونة إضافة

ملئ حقول البيانات المطلوبة مثل الاسم، بما في ذلك وقت التسليم، وبعد ذلك رقم الهاتف النقال، واختيار عنوان البطاقة الحالي او إضافة عنوان بديل.

بعد الضغط على التالي سيتم توجيه العميل الى صفحة تأكيد معلومات التسليم المدخلة.

يتم تحويل مقدم الطلب الى رابط موقع شركة التوصيل لاستكمال عملية دفع الرسوم

خطوات رفع طلب توصيل البطاقة المدنية الكويت paci

حرصت الهيئة العامة للمعلومات المدنية على وضع البطاقات المدنية في مغلف مغلق مرسوم عليه شعار الهيئة. في إطار ظروف من الأمان، والخصوصية، لتسليمها، ويجب على المستلم تسليم بطاقته القديمة الى مندوب التوصيل اذا اقتضى ذلك، للتأكد من بيانات البطاقة الذكية عن طريق جهاز قارئ، وفي حال عدم توفر البطاقة القديمة سيبادر صاحب العلاقة بتزويد مندوب التوصيل بالمستندات الثبوتية محل الحاجة لتتم عملية تسليم البطاقة الجديد بسلاسة لصاحبها.