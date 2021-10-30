العاهل السعودى: سنواصل دعم استقرار وتوازن أسواق الطاقة

جدة - نرمين السيد - قال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، إن المملكة ستواصل دعم استقرار وتوازن أسواق النفط، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن المملكة تدعم جهود إمداد العالم بالطاقة النظيفة.





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