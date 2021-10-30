مسلحو طالبان يفتحون النار على حفل زفاف بسبب تشغيل الموسيقى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وسائل إعلام أفغانية محلية، وقع الحادث فى مقاطعة سرخ رود فى إقليم ننجرهار شرقى البلاد أمس الجمعة، مضيفة أن قتيلين و6 مصابين وصلوا إلى مستشفى محلى إثر الحادث.

وأقر المتحدث الإقليمى باسم طالبان فى إقليم ننجرهار، حنيف ننجرهارى، بوقوع الحادث، إلا أنه ألقى باللائمة على "مسلحين مجهولين".

وكانت حركة طالبان قد حظرت الموسيقى بالكامل أثناء حكمها للبلاد فى الفترة من 1996 حتى 2001، الأمر الذى جعل الكثير من الموسيقيين يفرون من البلاد، وتخلى آخرون عن مهنتهم وخبأوا آلاتهم الموسيقية.