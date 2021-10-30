جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وسائل إعلام أفغانية محلية، وقع الحادث فى مقاطعة سرخ رود فى إقليم ننجرهار شرقى البلاد أمس الجمعة، مضيفة أن قتيلين و6 مصابين وصلوا إلى مستشفى محلى إثر الحادث.
وأقر المتحدث الإقليمى باسم طالبان فى إقليم ننجرهار، حنيف ننجرهارى، بوقوع الحادث، إلا أنه ألقى باللائمة على "مسلحين مجهولين".
وكانت حركة طالبان قد حظرت الموسيقى بالكامل أثناء حكمها للبلاد فى الفترة من 1996 حتى 2001، الأمر الذى جعل الكثير من الموسيقيين يفرون من البلاد، وتخلى آخرون عن مهنتهم وخبأوا آلاتهم الموسيقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسلحو طالبان يفتحون النار على حفل زفاف بسبب تشغيل الموسيقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.