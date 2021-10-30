ملخص نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون اليوم.. هدف هندرسون بصناعة محمد صلاح يمنح أسبقية للريدز

نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2021 ، حيث يحل الأخير ضيفاً على الريدز على أرضية ملعب الأنفيلد في واحدة من مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي بين النظيرين ليفربول وبرايتون لحساب مباريات الجولة العاشرة البطولة الأكثر شعبية في انجلترا وأوروبا. وجدير بالذكر أنه ستشهد الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الكثير من المباريات الهامة وتأتي في مقدمتها مباراة ليفربول وبرايتون اليوم السبت الموافق 30-10-2021، والتي ستقام في معقل الريدز وسط جماهيره.

ملخص نتيجة مباراة ليفربول اليوم

ملخص نتيجة ليفربول وبرايتون اليوم ، هناك الكثير من محبي وةعشاق كرة القدم الإنجليزية وبالتحديد الجماهير العربية والمصرية متابعي النجم الكبير محمد صلاح سيتابعون نتيجة وأهداف ليفربول وبرايتون الشوط الأول والثاني اليوم السبت كما يهتم العديد بمعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم مجانا على النايل سات استرا هوت بيرد، ولذلك نُسلط الضوء خلال هذه الصفحة على رصد متابعة مستمرة ليفربول وبرايتون لحظة بلحظة الآن وبخصوص ملخص هدف محمد صلاح ليفربول اليوم في الشوط الأول والثاني اليوم في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي كما سنتعرف سوياً على بعض من ترددات القنوات المجانية المفتوحة التي تذيع مباراة ليفربول اليوم مجانا في الدوري الإنجليزي.

أهداف ليفربول وبرايتون الآن

الريدز هندرسون د.ق 4 برايتون 0

ستنطلق مباراة ليفربول وبرايتون اليوم السبت الموافق 30 لشهر أكتوبر 2021. وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم وفلسطين، وفي تمام الساعة 5:00 م بتوقيت المملكة السعودية والأردن والمغرب، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات.

والآن نستعرض عليكم بعض من تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد مجانا، والتي تم الكشف عنها منذ صباح يوم اللقاء.

İdman Azərbaycan – القمر AzerSpace 1 46.0°E – التردد 11175(h)

Varzish Sport HD – على القمر ياه سات – وترددها 11938 افقي

قناة idman على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي

قناة Eleven Sports 1 HD على القمر هوتبيرد وترددها 11488 افقي

قناة ETV الأثيوبية – القمر نايل سات ترددها 11512 عمودي 27500

نتيجة ليفربول وبرايتون الشوط الأول

متابعينا الكرام ستنطلق المباراة حسب التوقيت المحدد لها في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسنوفر لكم بعد لحظات من الآن تغطية مستمرة فيما يخص ملخص نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون الشوط الأول، فكونوا معنا.

انطلقت المباراة الآن وسط حماس كبير من جانب لاعبي الفريقين، ولكن ليفربول يضغط ويسيطر على الكرة في الثواني الأولى من انطلاق الشوط الأول لمباراة ليفربول وبرايتون الآن المقامة حالياً على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

دقيقة 4: جووووووووووووول لصالح الريدز عن طريق كابتن الفريق هندرسون، جاء الهدف من صناعة محمد صلاح عن طريق هجمة وتمريره رائعة من الملك المصري محمد صلاح تتجع لأقدام هندرسون ليسدد الكرة بقوة تسكن شباك مرمى برايتون ويكون الهدف الأول للريدز في الشوط الأول من المباراة.