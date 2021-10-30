دوت الخليج :- طلبت وزارة الخارجية البحرينية، يوم الجمعة، من السفير اللبناني في المنامة مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.
وقالت الخارجية البحرينية في بيان إن قرارها يأتي "على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة".
وأوضحت الوزارة أن "هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة".
وأثارت تصريحات جورج قرداحي ردود فعل محلية وعربية، وأجمعت دول الخليج العربية على إدانة تصريح وزير الإعلام اللبناني، الذي اعتبر فيها أن "السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني، وأن الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس".
وكانت السعودية، قد استدعت بوقت سابق من يوم الجمعة سفيرها لدى لبنان للتشاور، وطلبت مغادرة سفير بيروت لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة.
المصدر: RT
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.