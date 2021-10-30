سوريا: قصف صاروخى إسرائيلى يستهدف مناطق قرب دمشق

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أكد مصدر عسكرى سورى، إصابة جنديين اثنين بجروح جراء القصف الإسرائيلى، موضحًا أن "وسائط دفاعنا الجوى تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وقال المصدر السورى: "أطلق العدو الإسرائيلى رشقة صواريخ أرض أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط فى ريف دمشق"، ما أدى إلى "إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقال السكان فى مناطق شمال غرب العاصمة دمشق: أن "أصوات انفجارات كثيرة سمعت فى محيط منطقة الديماس حوالى 10 كم شمال غرب العاصمة"، لافتين إلى سماع صوت طائرات فى الأجواء مع أصوات قصف ومضادات أرضية.