مقتل 3 أطفال وإصابة آخرين فى قصف حوثى على تعز

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام يمنية، كان جميع الضحايا من أسرة واحدة، حيث استهدف القصف الحوثى حى الكمب، شرقى تعز، بعدد من القذائف، حيث سقطت إحداها على منزل أحد المواطنين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة أربعة آخرين.

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