الملك سلمان: السعودية مستمرة بدورها القيادى لحل الأزمات

جدة - نرمين السيد - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، فى كلمته بقمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة فى روما، أن السعودية مستمرة فى دورها القيادى لحل أزمات العالم.





وأضاف عبر الاتصال المرئى أن الدول الفقيرة تواجه صعوبات فى الحصول على لقاحات كورونا، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تداعيات الجائحة. وأوضح العاهل السعودى "نشارك دول العالم القلق من التغير المناخى وتداعياته الاقتصادية"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث". وأكد رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراجى بافتتاح قمة قادة دول مجموعة العشرين فى العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت، أن "الجائحة فرقت بيننا"، وعززت من أهمية التكاتف وتقوية التعاون فى مجالات التطعيم، وتعزيز القدرات محليا ودوليا". ويناقش القادة الذين التقطوا صورة تذكارية مسائل تراوح بين مكافحة وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصادى العالمى وخصوصاً مسائل المناخ. لكن لا يعرف إن كانوا سيتمكنون من توجيه رسالة إيجابية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف كوب26 فى جلاسكو.

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