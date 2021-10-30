لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس للاندرويد على جوالك ومتطلبات تشغيل لعبة GTA V

لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس ، التحديث الاخير من لعبة GTA V للاندرويد. متاحة الآن ويمكنك تثبيتها بكل سهولة في ثلاثة خطوات فقط. كما يمكنك تثبيتها من خلال الطريقة الرسمية والأمنة. الآن عزيزي أنت في المكان الصحيح. للتعرف علي كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد الإصدار الأخير من سان أندرياس. اللعبة المثيرة والشيقة. الذي يدخلك عالم الجريمة والسرقة والقيام بعمليات سطو وترويع المواطنين في الشوارع. وقد أصدرت الشركة المصممة لهذه اللعبة منذ عدة سنوات إصدار للاندرويد مع إصدارات الكمبيوتر. والتي حازت شهرة واسعة ومبيعات هائلة للنسخ السابقة للكمبيوتر والبلاي ستيشن و XBOX. وبعد نجاح لعبة Grand Theft Auto: San Andreas علي الأجهزة السابقة قاموا مطوري اللعبة بإصدار اللعبة علي أجهزة الاندرويد. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد نسخة SAN ANDREAS بطريقة صحيحة وأمنة. كما سنستعرض إمكانيات تشغيل اللعبة علي الجوالات الأندرويد وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس للاندرويد

هناك عدة إصدارات من GTA V APK منها لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد المجانية علي جوجل بلاي ومنها المدفوع مثل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas وإصدار Grand Theft Auto: Vice city. ولكن النسخ المجانية هي تعتبر نسخ بدائية وليس بنفس تصميم النسخ المدفوعة. حيث النسخ المدفوعة تأتي بتصميم هائل واقعي يشبه الحقيقة. ولتثبيت لعبة GTA V للاندرويد يجب إتباع الخطوات التالية.

من خلال جوالك الذي يعمل بنظام الأندرويد يجب الدخول أولا علي جوجل بلاي.

ثم كتابة أسم لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس في شريط البحث.

في شريط البحث. سوف تظهر لعبة Grand Theft Auto النتيجة الأولي. كما ستظهر لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد إصدار فايس سيتي النتيجة الثانية.

النتيجة الأولي. كما ستظهر لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد إصدار فايس سيتي النتيجة الثانية. قم بالنقر علي اللعبة تحديدا علي زر دفع اللعبة. ومن خلال منصتنا ننصح بشراء اللعبة من جوجل بلاي وليس من مواقع أخرى. وذلك لحفظ بياناتك من السرقة.

سعر اللعبة بالجنيه المصري 130 جنيه تقريبا. و30 ريال سعودي بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

الآن عزيزي المستخدم يمكنك الدفع إلكترونيا عن طريق بطاقات تحمل شعار فيزا أو ماستر كارد. وهناك أيضا بعض الطرق الإلكترونية لشراء لعبة GTA V للاندرويد .

. بعد إتمام الدفع يجب النقر علي تثبيت لعبة Grand Theft Auto .

. ثم بعد ذلك يمكنك فتح اللعبة وربطها بحسابك فيسبوك أو حساب جوجل.

متطلبات تشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد

مع تصميم اللعبة الهائل والذي يتطلب علي البعض شراء جوالات حديثة حتي يتم تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس. بدون مشاكل أو توقف. وإذا كنت ستقوم بشراء جوال جديد لتشغيل اللعبة يجب علي الجوال أن يتوافر به المتطلبات التالية حتي تضمن تشغيل لعبة GTA V APK بدون مشاكل.

نظرا للتصميم الخرافي. فيتم تثبيتها علي مساحة عالية تصل إلي 4 جيجا بايت ويمكن أن تكون أكثر من ذلك في حالة تشغيل اللعبة باستمرار.

كما يجب أن تكون الذاكرة العشوائية لا تقل عن 4 جيجا. كما ننصح أن تكون 6 جيجا. وذلك لسرعة اللعبة دون أن تتوقف.

تعمل لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد بمعالج ثماني النواة وينصح مطورين اللعبة بمعالج سناب دارجون 865. ويمكن تشغيلها علي سناب دراجون 730G.

بمعالج ثماني النواة وينصح مطورين اللعبة بمعالج سناب دارجون 865. ويمكن تشغيلها علي سناب دراجون 730G. كما تعمل لعبة GTA V للاندرويد علي معالج رسوميات عالي الجودة. فيجب أن يحتوي جوالك علي معالج رسومي قوي نظرا لدقة صورة اللعبة.

علي معالج رسوميات عالي الجودة. فيجب أن يحتوي جوالك علي معالج رسومي قوي نظرا لدقة صورة اللعبة. كل هذه المتطلبات يجب أن تعمل علي نظام أندرويد حديث ولا يقل عن 10.0.1.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم بالتفصيل وبطريقة رسمية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس. وذلك من خلال خطوات بسيطة من جوجل بلاي. كما أستعرضنا لكم أيضا المتطلبات الرسمية كحد أدني لإمكانية تشغيل لعبة GTA V للاندرويد. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.