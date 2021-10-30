فى ظل مخاوف نقص الغاز.. مولدوفا تتوصل لاتفاق مع غازبروم الروسية

جدة - نرمين السيد - أكدت مولدوفا وروسيا، اليوم السبت، توصلهما إلى اتفاق سريع ومفاجئ بشأن النزاع حول إمدادات الغاز، وذلك فى ظل تصاعد أزمة الطاقة والتضخم فى أوروبا، ومخاوف مولدوفا من احتمالات عدم قدرتها على تأمين احتياجاتها من الطاقة.





ومن جانبها، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة فى مولدوفا، أمس الجمعة، أن عقد التوريد مع شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة سيجرى تمديده لخمس سنوات أخرى، موضحة أنه تم الاتفاق على السعر والدين الذى يتعين على مولدوفا سداده لروسيا، خلال محادثات جرت بمدينة سان بطرسبرج المطلة على بحر البلطيق.

وأكدت غازبروم أيضا تمديد العقد، لافتة إلى "شروط مفيدة مشتركة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، حيث انتهى العقد السابق بنهاية شهر سبتمبر الماضى، وتم تمديده لمدة شهر.

وتصاعد الخلاف بين مولدوفا وموسكو مؤخرًا، حيث طالبت روسيا برفع أسعار الغاز وهو ما رفضته مولدوفا حينها، إضافة إلى مطالبتها بسداد الديون التى بلغت أكثر من 700 مليون دولار، وهى ديون لم تعترف بها مولدوفا.

وفى ظل معاناة شح الطاقة فى أوروبا، وتوقف الإمدادات الروسية، أعلنت مولدوفا حالة طوارئ لمدة شهر، وسط مخاوف شعبية من غياب الطاقة اللازمة للتدفئة فى برد الشتاء الحالى.

وأثارت أزمة مولدوفا غضبًا فى الاتحاد الأوروبى الذى وجه انتقادات لموسكو، معتبرًا أنها تربط الغاز بمصالح سياسية، وتكافئ الدول الموالية لروسيا فقط بغاز ذا أسعار مخفضة، بينما تضغط على مولدوفا الموالية للغرب الأوروبى.