انفجار سيارة مفخخة قرب مطار عدن يوقع ضحايا فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، بوقوع تفجير سيارة مفخخة استهدف البوابة الخارجية لمطار عدن.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، بوقوع تفجير سيارة مفخخة استهدف البوابة الخارجية لمطار عدن. وأشارت القناة إلى ورود معلومات أولية عن سقوط ضحايا جراء تفجير السيارة المفخخة، التى استهدفت مطار عدن بمديرية خور مكسر شرق العاصمة المؤقتة جنوبى اليمن.

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