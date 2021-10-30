www.absher.sa تسجيل زيارة نزلاء في السجون السعودية بعد أن قامت المديرية العامة للسجون بالمملكة بفتح باب التسجيل الإلكتروني لحجز زيارة عائلية لعائلات المسجونين عبر منصة أبشر، وقد أعلنت المنصة فتح باب استقبال طلبات الزيارة حسب الجدول الذي يتم إقراره للزيارة ابتداء من الأحد 31 أكتوبر 2021 إلكترونيا.

زيارة المسجونين www.absher.sa تسجيل زيارة نزلاء السجون السعودية مع التعليمات المطلوبة

وقد تم فتح باب الحجز من جديد بعد ان أعلنت وزارة الصحة بالمملكة تراجع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كرونا، حيث أصبحت الإصابات اليومية لا تتعدى 50 إصابة، وقد قامت أيضا بوضع عدد من المعايير والمحاذير عند تلك الزيارة مع الالتزام التم بالشروط والضوابط العامة للحضور في المؤسسات التي تتبع قطاع السجون بالمملكة.

الحصول على شهادة لقاحات كرونا

قامت الإدارة العامة للسجون بوضع عدد من المعايير التي تقوم بتنظيم حضور الأهالي إلى المسجونين، فبالرغم من تراجع أعداد الإصابات بالفيروس بالمملكة وتراجع الحالات الحرجة بأقسام العناية الفائقة بالمستشفيات إلا أن الحصول على شهادة لقاحات كرونا يكون شرطا أساسيا من شروط الحضور، والذي يكون مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم تلافيا لأي زيادات جديدة في أعداد الإصابات.

منصة أبشر الإلكترونية

من أكثر المنصات استخداما داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقوم باستخدامها المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة على حد سواء، كما يتم إتاحة التسجيل الإلكتروني للقادمين إلى المملكة من خلال الدخول على منصة قدوم على ابشر وتسجيل البيانات قبل يومين من السفر إلى السعودية، وتقوم المنصة باستقبال التسجيلات عبر حسابات الأفراد أو المؤسسات، وتقوم وزارة الداخلية بالمملكة بالإشراف على قاعدة البيانات العامة للتأكد من صحتها وأيضا التأكد من السجل الجنائي والمخالفات الموجودة على المسجلين فيها.

شروط الحضور إلى الزيارات العائلية

تسمح المديرية العامة للسجون بالمملكة الحضور في زيارة المسجونين حسب عدد من الشروط والمعايير التي يكون من أهمها:

أن يكون القادم إلى المسجون من الأقارب من الدرجة الأولى ويتم تحديد أربعة أيام للزيارة العامة وثلاثة أيام للزيارات العائلية.

يجب أن يكون الراغبين في التسجيل حاصلين على جرعتي لقاح كرونا ولديهم شهادة صحية بذلك.

يكون لهم حساب على منصة ابشر الإلكترونية ويتم الحجز من خلال هذا الحساب.

يتم الالتزام التام بقوانين السجون والالتزام أيضا بالإجراءات الاحترازية عند الزيارة.

خطوات الحجز للزيارة عبر منصة ابشر www.absher.sa تسجيل زيارة نزلاء

يكون على الراغب في الحصول على الموافقة من البداية أن يلتزم بالشروط المقررة مسبقا للزيارة في السجون على أن يتم الحج الإلكتروني بالخطوات التالية: