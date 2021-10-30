قد أوضحت بعد المصادر الموثوقة أن آبل لن تقوم بالغاء سلسلة هواتفها الأرخص iPhone SE، ولكنها سوف تستمر في العمل على تطويرها بشكل منهجي، وذلك بسبب أنها تريد الاستمرار في الحصول على الأموال من أولئك المستخدمين الذين يريدون أن يحصلوا على جهاز آيفون، وبالتالي لا يريدون شراء تلك الإصدارات الرائدة بسبب سعرها لأنه باهظ الثمن.

موعد ظهور أرخص هواتف آبل IPHONE SE 3

حيث أوضح موقع gizchina أن شركة آبل تعتزم إطلاق الإصدار الجديد من هاتف iPhone SE، وبالتالي من المتوقع أن يتم الاعلان عن التقنية الأمريكية عن اصدار هاتف ذكي صغير الحجم في الأسواق يكون مابين شهر مارس وأبريل 2022.

ومن المتوقع أن آبل ستبدأ إنتاج الجيل الثالث من هواتف iPhone SE، في شهر ديسمبر المقبل، ولن يجلب الإصدار الجديد أي ترقيات عن الإصدار الحالي iPhone SE 2020.

مميزات هاتف آبل IPHONE SE 3

حيث يتضمن جهاز آبل الذي يتضمن اصداره والذي سينطلق تحت اسم IPHONE SE 3، أما بالنسبة صغيرة بقياس 4.7 بوصة، وسوف يتضمن بصمة الإصبع Touch ID من خلال الصفحة الرئيسية، والتالي سوف يقوم بتقديم التصميم نفسه والذي يتضمن إصدار iPhone 8؛ حيث يكون السطح الخارجي للجهاز بنفس التصميم القديم.

بالاضافة إلي أن هذا الجهاز القادم لا يتضمن ترقيات عن إصدارات الشركة السابقة، سوف تقوم آبل هاتفها المصغر القادم IPHONE SE 3، أما بالنسبة لمعالج سلسلة آيفون 13 الأحدث، والمعروف باسم A15 Bionic، وبالتالي يوضح أن الهاتف سيقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

ثم تم تقليل أسعار الطرزالقديم منه iPhone 11 و 12، وقد تم ايقاف إنتاج إصدارات أخرى مثل iPhone XR و iPhone SE وتكون بسعة 256 جيجابايت.

ومن المتوقع خلال الفترة الماضية أن جهاز 2022 iPhone SE سوف يقوم بالاحتفاظ بتصميم الإصدار الحالي، وبالتالي سوف تؤثر على جميع مكونات الجهاز الداخلية، مع وجود معالج A14 Bionic، مثل iPhone 12، وبالتالي سوف يكون iPhone SE أول هاتف ذكي متاح من آبل يقوم بدعم تقنية 5G.