برايتون ينتفض في وجه ليفربول

انتفض برايتون آند هوف ألبيون بعد التأخر بهدفين، وتعادل 2-2 مع ليفربول في المرحلة العاشرة من البريميرليغ، ليفسد على صاحب الأرض استكمال أسبوع مذهل يوم السبت.

وبعد الفوز 5-صفر على مانشستر يونايتد، لأحد الماضي، والتفوق 2-صفر على بريستون نورث إند في كأس الرابطة، بدا أن ليفربول سيخرج بانتصار جديد بعد التقدم بهدفي جوردان هندرسون وساديو ماني في البداية.

وسجل هندرسون الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية من حافة المنطقة بعد تمريرة محمد صلاح، وأضاف ماني هدفا بضربة رأس بعدكرة عرضية من البديل أليكس أوكسليد-تشامبرلين.

لكن برايتون قلص الفارق عندما سجل الزامبي إينوك مويبو هدفه الأول في الدوري الممتاز بمحاولة عالية سقطت خلف أليسون بيكر في الدقيقة 41.

وسيطر برايتون على المباراة بعد الاستراحة وتعادل في الدقيقة 65 عن طريق لياندرو تروسارد بعدما اخترق منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية.

وألغى الحكم ثلاثة أهداف عقب التأكد من حكم الفيديو المساعد، بواقع هدف لسادي ماني بسبب لمسة يد وهدف لصلاح بسبب التسلل، وهدف لتروسارد من برايتون بسبب التسلل أيضا.