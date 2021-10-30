على الحجار: أذني لا تحتمل سماع أغاني المهرجانات

اعتبر الفنان المصري علي الحجار المهرجانات الشعبية بمثابة أمر واقع أصبح له محبين وجمهور، لكنه نفسه – في الوقت ذاته - أنه فنان من زمن قديم وأذنه لا تحتمل سماع أغاني المهرجانات، لأنها غير ملحنة ولا مكتوبة بأصول شعرية قديمة وتتضمن مفردات غير مؤدبة، على حد قوله.

وتابع الحجار في حوار لموقع "دوت الخليج" أن الفن يجب أن يرتقي بالذوق العام لا أن ينحدر به، معربًا عن استنكاره لبعض الأغاني التي تتضمن عبارات وألفاظ خادشة، فكبار المطربين كانوا يقدمون أغان تخاطب جميع فئات المجتمع والناس البسطاء لكنها لم تتضمن أبدًا ألفاظًا خارجة كما يحدث الآن.

ولفت الحجال إلى أنه يسمع أغاني المهرجانات من باب العلم بالشيء، مؤكدًا أنها لا تمت بصلة للفن الذي تربي عليه، ومن المعيب أن تندرج تحت وصف "الفن".

وأشار إلى أن دور نقابة الموسيقيين هو انتقاء الموهوبين وإبعاد عديمي الموهبة، ويتم إجراء اختبارات لمطربي المهرجانات، لافتًا إلى أن الجيد منهم صاحب الكلمات واللحن المحترم ليس هناك مشكلة في غنائه، مؤكدًا أن النقابة لا تمنع أحدًا من الغناء لمجرد أنه يندرج ضمن مطربي المهرجانات.

"عارفة" وتامر حسني

وحول إعلان المُطرب المصري تامر حسني إعادة تقديم أغنية "عارفة" التي سبق أن غناها "الحجار"، أكد أن الفنان عندما يصل إلى مكانة مُعينة يسعده كثيرًا سماع أعماله الغنائية بأصوات مطربين آخرين، فالمطرب محمد عبدالوهاب كان سعيدًا بإعطاء أغنيته "لا تكذبي" لنجاة الصغيرة، وكذلك غناها العندليب عبدالحليم حافظ بصوته.

ولفت الحجار أنه ورغم أن أغنية"عارفة" لم تكن من ألحانه إلا أنه يشعر هذه الأغنية جزء منه ومن شخصيته، ورغم أنها صدرت منذ 30 عاما إلا أن كثير من الناس يعتقدون أنها جديدة.

وبسؤاله حول عدم غنائه تترات مسلسلات منذ فترة طويلة، أكد أن الأعمال التي تُرسل له غير جيّدة، موضحًا أن تاريخه مع تترات المسلسلات كبير جدا مثل "ذئاب الجبل"،"الرحايا"،"بوابة الحلواني" فلا يصح بعد هذه الأعمال أن يقدم أعمالا أقل في المستوى لمجرد الظهور، كاشفًا عن شرط ووصية والده له لاحترافه الغناء بأن يقدم أعمالًا تعيش حتى بعد موته، وليس أغان تموت في حياته لسوء الاختيار."

واستطرد قائلا: "علاقتي بالجمهور أصبحت علاقة شخص بعائلته فأنا أراهم في معظم حفلاتي وأصبحنا أصدقاء وتجمعنا علاقة حب وود."

وعن ختام حفلاته دوماً بتقديم ميدلي وطني أو بأغنية "بوابة الحلواني" أشار إلى أنه وخلال استضافته في أحد البرامج كانت الحلقة تواكب الاحتفالات بنصر أكتوبر فقام بتقديم ميدلي يبدأ من النكسة بأغنية مثل "عدى النهار" مرورًا بأغاني حرب الاستنزاف ثم اغاني انتصارات أكتوبر، ونجحت الفكرة، فقام بتثبيتها في ختام حفلاته الغنائية هي أو "بوابة الحلواني".

وأشار أنه لديه أمل كبير أن أغنية "بوابة الحلواني" ستصبح تراث مثلها مثل أغنية "بلادي"، مؤكدا أن الموسيقار الراحل بليغ حمدي رحمة الله كان السهل الممتنع وهو من اكتشف موهبته ومن حُسن حظه أن أول أعماله كانت من ألحان بليغ حمدي وآخر أعمال بليغ حمدي كانت "بوابة الحلواني" والتي غنّاها الحجار.

واختتم الفنان علي الحجار حواره لموقع "دوت الخليج" بالحديث عن جديده، موضحًا أنه انتهى من تسجيل 17 أغنية ومازال هناك عدد من الأغاني سيقوم باختيار 10 أغنيات منها وطرحها في ألبوم غنائي قريبًا.