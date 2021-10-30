مصرع العشرات من ميليشيا الحوثى بنيران الجيش اليمنى جنوب مأرب

جدة - نرمين السيد - وأكد مصدر عسكرى يمنى -فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية- إن العشرات من عناصر مليشيات الحوثية لقوا مصرعهم، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال مخلفة وراءها جثث قتلاها وأسلحتها فى أحد الشعاب جنوب محافظة مأرب.
واستهدفت مدفعية الجيش اليمنى عربتين قتاليتين كانت تحمل تعزيزات للعناصر الحوثية، إضافة إلى استهداف تجمعات فى مواقع متفرقة من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
بالتزامن شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية، مستهدفة تحركات وتجمعات للمليشيات الحوثية فى مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب.
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