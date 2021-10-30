دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية الكويتية سحب السفير الكويتي في لبنان، كما طالبت السفير اللبناني في البلاد بالمغادرة خلال الـ 48 ساعة القادمة.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم السبت، إن الكويت تؤكد حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين وعدم المساس بهم.
يأتي ذلك في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الرياض على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بوقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واستدعاء سفيرها في بيروت للتشاور، ومغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة.
كما أعلنت وزارة الخارجية البحرينية كذلك أنها طلبت من السفير اللبناني لدى المنامة مغادرة أراضي المملكة خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة.
(د ب أ)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تطلب مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية وتستدعي سفيرها في بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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