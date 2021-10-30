أخبار اليمن : 157خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

157خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة

سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 157 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. 157خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعةسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 157 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجيلية وتحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء كيلو 16 وحيس والفازة و الدريهمي والجاح والجبلية والتحيتا، وغارة لطيران تجسسي على التحيتا. وذكر المصدر أن الخروقات شملت 47 خرقا بقصف مدفعي و85 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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