فيديو.. 12 قتيلاً جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مطار عدن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، أفاد مسؤول أمنى حكومى رفيع بسقوط 12 قتيلاً فى الانفجار، جميعهم مدنيون، مضيفاً أن هناك أشخاصاً أصيبوا، بعضهم فى حالة "حرجة".

وفى 30 ديسمبر 2020، وبالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة، عدن، وقعت 3 انفجارات استهدفت المطار بعد قليل من هبوط طائرة تقل جميع الوزراء، باستثناء وزير الدفاع، وأوقعت 26 قتيلاً وأصابت حوالى 110 آخرين.

وحمّل تحقيق أممى فى مارس الماضى (2021)، ميليشيا الحوثى، مسؤولية الهجوم، وخلص التحقيق فى حينه إلى أن الحوثيين استهدفوا المطار بثلاثة صواريخ باليستية موجهة بدقة.

كما أضاف أن الحوثيين حاولوا استهداف الطائرة التى تحمل أعضاء الحكومة، مشيراً إلى أن استهداف الميليشيات لمطار عدن يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولى والإنسانى.