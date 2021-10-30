بوتين: التعدى على صلاحيات منظمة الصحة العالمية غير مقبول

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه "من غير المقبول التعدى على صلاحيات منظمة الصحة العالمية.. وبالنظر إلى الوضع الحالى، فإن دور المنظمة يزداد أهمية وأنشطتها تستحق الدعم العالمى".





وأكد بوتين -فى كلمته عبر الفيديو أمام قمة مجموعة العشرين، المنعقدة فى روما اليوم السبت، وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن الخطوات التى من شأنها أن تتعدى على صلاحيات منظمة الصحة العالمية، العاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، "غير مقبولة". ومن ناحية أخرى، أشار بوتين إلى أن روسيا ستشهد فائضًا فى الميزانية خلال العام الجارى، موضحا أن عجز الميزانية الروسية ارتفع إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2020 وسط إجراءات واسعة النطاق لدعم الشعب والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ونظام الرعاية الصحية. ولفت إلى أن تلك الإجراءات سمحت بضمان انتعاش سوق العمل، مضيفا "قمنا بتطبيع سياستنا للاقتصاد الكلى حتى نشهد فائضا فى الميزانية هذا العام".

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