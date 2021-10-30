وزيرة الإندماج النسماوية: الإخوان أخطر من داعش والقاعدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى مقابلة مع صحيفة "كرونه" النمساوية حضرها الخبير فى شؤون الإخوان، لورينزو فيدينو، نشرت بعد يومين من "منتدى فيينا" الذى ناقش آليات مكافحة الإسلام السياسى.

وقالت راب: "لا أريد حتى أن يتم تمويل إمام واحد فى النمسا من دولة أخرى"، مضيفة: "أننا لسنا بأى حال من الأحوال ضد الإسلام كدين، ولكن ضد الأنشطة السياسية التى يتم من خلالها تقويض نظام القيم الغربى".

وتابعت:" تنظيمات الإسلام السياسى مثل الإخوان هو أرض خصبة للتطرف وأخطر من التنظيمات الإرهابية".

فيما حذر فيدينو من الخداع الذى تمارسه جماعة الإخوان، وقال "الإخوان هى من تحرض الشباب على ارتكاب جرائم دموية".

وتابع: "الإخوان يتصرفون مثل الذئاب فى ثياب الحملان.. لديهم وجهان، لكن الهدف واحد، وهو بناء مجتمع موازٍ فى أوروبا".

وأسفر منتدى فيينا، الخميس، عن تحالف من 4 دول أوروبية يهدف لمكافحة الإسلام السياسى، وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية.

وجرت فعاليات منتدى فيينا لمكافحة الإسلام السياسى، فى العاصمة النمساوية، الخميس الماضى، بحضور لفيف من المسؤولين والخبراء الأوروبيين.

وهدف المنتدى إلى التبادل الدولى على المستوى السياسى والمهنى حول الأيديولوجيات والشبكات والفاعلين وأنشطة الإسلام السياسى فى أوروبا، بالإضافة إلى كيفية مكافحتها.