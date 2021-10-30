الرئيس الصيني يستنكر ”تسييس” تتبع أصول كورونا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم السبت إن الوصم بفيروس كورونا وتسييس تتبع أصوله "يتعارضان مع روح التضامن ضد كوفيد-19".
وأوضح شي في كلمته خلال القمة الـ16 لقادة مجموعة العشرين عبر رابط فيديو، أن "التضامن والتعاون هما أقوى سلاح لمحاربة المرض"، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل متضافر لمواجهة المرض ودحره بـ"اتباع نهج قائم على العلم".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى تكثيف التعاون في مجال الوقاية والسيطرة والتشخيص والعلاج، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ الصحية العامة الكبرى".
وأشار الرئيس الصيني إلى أن مجموعة العشرين تضم الاقتصادات الرئيسية في العالم، وبالتالي ينبغي أن تلعب دورا رائدا في بناء التوافقات وتعبئة الموارد وتعزيز التعاون.
ويأتي تصريح شي بعد نشر تقرير لمكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية تناول تقييما لأجهزة المخابرات الأمريكية بشأن منشأ كوفيد-19.
وخلص التقييم إلى أن فيروس كورونا لم يتم تخليقه باعتباره سلاحا بيولوجيا.
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