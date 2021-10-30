جونسون: التهديدات الفرنسية بشأن تراخيص الصيد غير مبررة

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن التهديدات الفرنسية بشأن تراخيص الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "غير مبررة على الإطلاق".
وجاء تصريح جونسون خلال حديثه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وأوضح مكتب جونسون في بيان أن "رئيس الوزراء أثار مخاوفه أيضا بشأن تصريحات الحكومة الفرنسية في الأيام الأخيرة بشأن إصدار تراخيص الصيد".
وأضاف أن جونسون "شدد على أن التهديدات الفرنسية غير مبررة تماما ولا يبدو أنها متوافقة مع اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو مع القانون الدولي الأوسع".
يذكر أن فرنسا احتجزت يوم الخميس سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص وأصدرت تحذيرا شفهيا لسفينة ثانية، وسط خلاف مرير بين البلدين على حق الدخول لمناطق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واستنكرت فرنسا رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية، الذي تقول فرنسا إنه مكفول لها بموجب "بريكست".
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