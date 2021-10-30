عالم أوبئة: الصين قادرة على احتواء التفشي الأخير لكورونا خلال شهر

قال كبير علماء الأوبئة في الصين، تشونغ نان شان، إن بلاده ستكون قادرة على احتواء التفشي الأخير لكوفيد-19 خلال شهر.
وأدلى تشونغ بهذه التصريحات خلال ندوة إلكترونية حضرها متخصصون في مجال الطب اليوم السبت، حيث تم تسجيل حالات إصابة محلية متفرقة بكوفيد-19 في أجزاء مختلفة من البلاد.
وقال تشونغ إن "فيروس كورونا والجائحة لا يمكن القضاء عليهما خلال فترة قصيرة"، ودعا الدول الأخرى إلى تبني إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد-19 وإعطاء هذه الإجراءات الأولوية وطرح التطعيم بشكل فعال.
وأضاف تشونغ أنه يتوقع أن يتم تطعيم أكثر من 80% من السكان الصينيين بشكل كامل بنهاية هذا العام.
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