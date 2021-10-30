معرض سيارات مستعملة بالتقسيط شروط الطلب والأوراق المطلوبة

معرض سيارات مستعملة بالتقسيط يقدم خصم مميز على السيارات المستعملة بضمان ثلاث سنوات، ومن أشهر تلك المعارض هي شركة عبداللطيف جميل تقسيط سيارات مستعملة وقد قدم أيضًا سيارات جديدة متميزة لفئات متعددة من بينها عروض سيارات تويوتا بسعر الكاش كما يمكن شراء سيارات مستعملة بدون مقدم ودون الحاجة إلى وجود كفيل لضمان معك، وسوف نتعرف على شروط سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم 2021.

معرض سيارات مستعملة بالتقسيط

تتيح العديد من المعارض إمكانية تقسيط السيارات داخل المملكة بشروط متعددة ومنها معارض عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات المستعلمة، حيث يوفر عبداللطيف جميل تقسيط السيارات المستعملة بالشروط التالية:

أن يكون الضيف المتقدم من منتسبي الجهات الحكومية او الخاصة.

يمكن الاستفادة من تقسيط السيارات المستعملة لمن تبدأ رواتبهم من 3000 ريال سعودي.

ضرورة قضاء الضيف مدة 3 أشهر عمل بالجهات الخاصة وشهر واحد فقط بالجهات الحكومية.

في حالة امتلاك الضيف لسجل ائتماني جيد لا تشترط الشركة توفير كفيل.

عدم تعدى التزامات المتقدم للنسب المقررة من الأنظمة.

يمكن الاستفادة من تقسيط السيارات للأفراد المتقاعدين.

شروط تقسيط سيارات مستعلمة عبداللطيف جميلالأوراق المطلوبة لتقسيط السيارات المستعملة

أما عن الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل استلام سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم من خلال:

جواب بتفاصيل راتب ووظيفة المتقدم على أن يكون بتاريخ حديث.

إحضار صورة ضوئية من الإقامة أو الهوية على أن تكون سارية، مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع عليه.

توفير جواب من التأمينات الاجتماعية أو كشف بنكي لحساب العميل لمدة ثلاثة أشهر.

صورة ضوئية من رخصة القيادة السعودية مع إحضار الأصل للاطلاع.

لا يتحمل الضيف أعباء سداد دفعة أولي بمبلغ كبير.

يحصل الضيف على تأمين على السيارة شامل طوال مدة التمويل.

يتمتع المتقدم بضمان على السيارة لمدة تصل إلى 36 شهرًا.

مزايا تقسيط السيارات عبداللطيف جميلفروع عبداللطيف جميل للسيارات المستعلمة

يمكن للعملاء الراغبين في اقتناء السيارات المستعملة التوجه إلى إحدى الفروع التالية:

فرع جدة-طريق المدينة المنورة.

فرع الرياض-العليا المروج.

فرع الدمام-شارع الملك سعود.

فيمكن التعامل مع أحد تلك الفروع للتعرف على أفضل السيارات المستعملة المتاحة من خلال المعرض.