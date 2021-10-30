طريقة طلب سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم من عبداللطيف جميل

سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم هي عبارة عن منتج تقوم بتقديمه مجموعة من الجهات في المملكة العربية السعودية، وقد اشتهرت شركة عبداللطيف جميل بتقديم تقسيط سيارات إسلامي بدون مقدم لجميع المواطنين وخصوصًا للسيارات المستعملة، فإن كنت بحاجة إلى تقسيط سيارات بدون مقدم من البنك فيمكن التعامل مع البنوك المعتمدة، أو التواصل مع معرض سيارات مستعملة بالتقسيط عقب تقديم الأوراق اللازمة حيث يمكن شراء سيارات مستعملة بدون مقدم بسهولة، من بينها عروض تويوتا تقسيط بسعر الكاش 2021.

سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم

إن كنت بحاجة إلى شراء سيارة مستعملة من خلال استخدام التمويل أو التقسيط فيمكن التعامل مع أحد الجهات المتميزة منها عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، والتي توفر أنواع كثيرة من السيارات، وذلك بمميزات عديدة، من بينها ضمان يصل إلى ثلاث سنوات، أو على الأقل حتى ستين ألف كيلو متر للسيارة.

وجاء الحل التمويلي من أجل تلبية احتياجات العملاء والمتعاملين مع الشركة، ويمكن الحصول على التمويل بمميزات كثيرة، منها أنه بدون الحاجة إلى الدفعة الأولى، وبدون كفيل أيضًا.

طريقة طلب سيارة مستعملة عبداللطيف جميل

هناك قائمة عريضة من السيارات المستعملة التي وفرها عبداللطيف جميل من خلال موقع موتري وحينما تختار السيارة الأفضل بالنسبة لك تستطيع التواصل الهاتفي على رقم 8002442211 في أي وقت، كما يمكن إرسال الطلب إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع موتري، ثم الاطلاع على قائمة السيارات.

عند الاختيار قم بالنقر على تبويب إرسال طلبك.

أدخل البيانات المطلوبة من بينها الاسم بالكامل، ورقم الجوال الشخصي.

عنوان البريد الإلكتروني، وإدخال الدخل الشهري، ثم إدخال عنوان المدينة التي تقطن فيها.

عقب الانتهاء من كافة البيانات قم بالنقر على تبويب أرسل والانتظار حتى يتم الرد على طلبك بناءً على الشروط المطلوبة وبناءً على قيمة راتبك أيضًا.

وهناك أيضًا قائمة طويلة من عروض التمويل للسيارات الجديدة لأحدث الفئات من بينها سيارات تويوتا بموديلات عديدة كما أنه متوفر أنواع كثيرة وعروض وخصومات على سيارات هيونداي أيضًا وسيارات صيني من بينها سيارة جيلي.