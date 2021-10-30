محمد بن سلمان يشكر الإمارات لدعمها طلب المملكة استضافة إكسبو

أعرب ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأمير محمد بن سلمان، السبت، عن شكره وتقديره لنائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدعمهما طلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030.

وفي تغريدة نشرتها وكالة "واس"، أعرب ولي العهد السعودي، خلال اتصال هاتفي، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن راشد، على "دعم الإمارات لطلب المملكة استضافة إكسبو 2030، وما أبداه في هذا الشأن، مما يؤكد متانة الشراكة والتعاون بين البلدين".

وجاء في تغريدة أخرى، أن الأمير محمد بن سلمان أعرب أيضا في اتصال هاتفي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد، على دعم الإمارات الطلب السعودي، ولفتت وكالة الأنباء السعودية إلى أن ولي العهد السعودي "قدم التهنئة" للشيخ محمد بن زايد "على ما يشهده إكسبو 2020 دبي من نجاح".

وكانت السعودية قد أعلنت، الجمعة، تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي)، لاستضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض.

وسيكون المعرض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل"، على أن يمتد في الفترة بين 1 أكتوبر و1 أبريل 2031.